Anzeige

Spektakuläre Hände bei High Stakes Poker Spektakuläre Hände bei High Stakes Poker

Antonio Esfandiari © PokerGO

Robin Scherr

2021 hat der US-amerikanische Streamingdienst PokerGO nach zehn Jahren Pause die legendäre Pokershow High Stakes Poker zurück auf die Mattscheibe gebracht. Aktuell läuft die 10. Staffel der Kultsendung und das Line-Up ist einmal mehr beeindruckend.

Ein Comeback feierte zum Beispiel The Magician Antonio Esfandiari, der in den ersten sieben Staffeln, die in den Jahren 2006 bis 2011 gespielt wurden, Stammgast der Sendung war. Und Esfandiari war auch an den bisher größten Pots der aktuellen Season beteiligt. In Episode 7 gewann der 44-Jährige durch einen Cooler (Set Tens gegen ein Set Deuces) einen Pot im Wert von $305.800 gegen Jennifer Tilly.

Eine Woche später folgte eine denkwürdige Hand gegen Bill Perkins, einem Hedgefonds-Manager, der seit vielen Jahren eng mit der Pokerszene verbunden ist. Perkins war 2011 in der siebten und zunächst letzten HSP-Staffel am Start gewesen.

Anzeige

In besagter Hand sahen vier Spieler den Flop mit 2♥7♠ J♠, nachdem Perkins vor dem Flop mit einem Raise auf $10.000 der Aggressor war. Esfandiari, der den $2.000 Straddle gesetzt hatte, spielte mit A♠4♠ für den Nutflushdraw $16.000 an, Jennifer Tilly callte am Button mit Q♠J♦ und Perkins check-raiste mit T♠8♠ auf $50.000. Roger Sipl gab T♦9♠daraufhin auf.

Esfandiari dagegen erhöhte auf $166.000, was Tilly zum Fold bewegte, und callte wenig später das All-in von Perkins, sodass $606.400 im Pot lagen. Turn und River wurden dann jeweils zweimal gedealt, beide Male behielt Esfandiari die Oberhand.

In der jüngsten neunten Episode (insgesamt werden 14 Episoden ausgestrahlt) schnappte sich GGPoker Ambassador Daniel Negreanu den größten Pot und arbeitet somit weiter daran, seine Verluste aus der Vergangenheit glatt zu bügeln. Tatsächlich war Negreanu in den Staffeln 1 bis 7 mit einem Minus von rund $2 Millionen der mit Abstand größte Verlierer der Show.

Daniel Negreanu