Früheres Fußball-Wunderkind Bojan Krkic beendet Karriere - Ex-Kollege von Lionel Messi

Aufsteigend von Barcas Jugend zu den Profis, wo er unter anderem neben Lionel Messi gezaubert hatte, machte Krkic in Ländern wie Italien, England, Japan, den Niederlanden und Kanada halt.

Krkic spielte in Bundesliga

Auch in der Bundesliga tauchte der Spanier auf, lief ein halbes Jahr für Mainz 05 auf. Dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage in elf Partien. Insgesamt stand Krkic in 451 Pflichtspielen auf dem Rasen.