NBA: LeBron-Rückkehr zu den Lakers nach Eigenblut-Therapie in Deutschland? Dennis Schröder mit Andeutungen

Bei LeBrons Genesung könnten womöglich auch deutsche Ärzte eine Rolle spielen. In den USA halten sich hartnäckig Gerüchte, der 38-Jährige sei dazu aus therapeutischen Gründen sogar schon in Deutschland gewesen.

Auch Dennis Schröder deutete dazu an: „Er arbeitet dreimal am Tag an seinem Körper für ein Comeback. Ich glaube, die Chancen sind gut. Ich kann nicht viel mehr sagen, aber ich weiß, dass deutsche Ärzte sehr gut sind“, wird der deutsche Nationalspieler und Teamkollege von James in US-Medien zitiert.