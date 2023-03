Leichtathletik: Corona-Impfung? Irre Doping-Posse findet ihr Ende

Soweit leider keine Besonderheit in der Sportwelt. Allerdings überrascht die Strafe von acht Jahren, da es sein erstes Doping-Vergehen war.

Seine Strafe teilt sich jedoch in vier Jahre Sperre für den EPO-Missbrauch und vier Jahre für gefälschte Unterlagen auf. Denn Roberston hatte seinen positiven Dopingbefund mit einer Corona-Impfung in Kenia erklärt, um so der Sperre zu entgehen.