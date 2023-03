Handball-Nationaltorhüterin Eckerle kehrt zum Thüringer HC zurück

Eckerle schließt sich kommende Saison wieder dem THC an © Thüringer HC/Thüringer HC/Thüringer HC

Nationaltorhüterin Dinah Eckerle kehrt zurück in die Handball-Bundesliga Frauen.

Die frischgebackene Mutter schließt sich zur kommenden Saison wieder dem Thüringer HC an, bei dem sie 2011 auch ihr Debüt in der Bundesliga gegeben hatte. Wie der frühere deutsche Meister am Donnerstag mitteilte, erhält die 27-Jährige einen Zweijahresvertrag.