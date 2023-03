NFL: Tight End Foster Moreau zieht sich nach Krebsdiagnose zurück

Moreau sagt Krebs den Kampf an

„Durch einen wundersamen Prozess war diese Free-Agency-Periode lebensverändernd für mich“, schrieb Moreau auf Twitter und fügte hinzu: „Ich werde dieser Krankheit in den Arsch treten und wieder das tun, was ich liebe! AMDG!“

Unterstützung seitens ehemaliger Teamkollegen

Moreau, der aus New Orleans stammt und von 2015 bis 2019 an der LSU Football spielte, wurde 2019 von den Raiders in der vierten Runde gepickt. Er fing 91 Pässe für 1.107 Yards und erzielte 12 Touchdowns während seiner vier Spielzeiten in Oakland und Las Vegas.