DFB: BVB-Star Nico Schlotterbeck über seinen WM-Fauxpas: "Habe viel über die Szene nachgedacht"

Alles neu beim DFB? Flick "will unbedingt"

Nico Schlotterbeck reitet mit dem BVB auf einer Erfolgswelle. Vor den Testspielen mit dem DFB spricht der 23-Jährige über einen möglichen Wendepunkt seiner Saison - und über sein Wunschszenario beim Topspiel in München.

Borussia Dortmund ist seit dem Jahreswechsel kaum zu stoppen und beeindruckt mit attraktivem und vor allem konstanten Fußball. Großen Anteil am Erfolg des BVB hat auch Nico Schlotterbeck, der sein Niveau im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich steigern konnte.

„Wir spielen seit dem Winter auf einem konstant hohen Niveau. Die Tabellenführung aktuell ist eine schöne Belohnung für das, was wir bis hierhin geleistet haben in diesem Jahr“, erklärte der Verteidiger dem kicker .

Asano? „Habe viel über die Szene nachgedacht“

Wie er im Rahmen der DFB-Vorbereitung auf die Freundschaftsspiele gegen Peru und Belgien verriet, habe ihm besonders die Pause nach dem enttäuschenden WM-Aus in Katar gutgetan, um wieder zu seinem Fokus und seinen Stärken zu finden.

„Ich brauchte erst mal Urlaub. Ich musste komplett abschalten, habe auch kaum noch etwas von der WM gesehen. Es war ein harter Cut für die Mannschaft, aber auch für alle persönlich. (...). Ich musste mich aus dieser Enttäuschung herausarbeiten, auch wenn ich in kein tiefes Loch gefallen bin. Ich hatte relativ schnell auch wieder Lust auf Fußball. Und wie es an Neujahr dann so ist: Man fasst Vorsätze. Ich wollte neu starten, das hat gut geklappt.“