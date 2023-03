NFL-Profi Moreau hat Krebs: "Werde ihm in den Hintern treten"

Der vertragslose Tight End leidet unter dem Hodgkin-Lymphom, die Erkrankung wurde vom Medizinteam der New Orleans Saints diagnostiziert. Der Footballer hatte sich bei der Franchise aus der US-Profiliga als potenzieller Neuzugang vorgestellt.

"Durch einen wundersamen Prozess hat diese Free Agency mein Leben verändert. Ich muss jetzt gegen einen neuen Gegner kämpfen: Krebs", schrieb der 25-Jährige bei Twitter und kündigte an: "Ich werde diesem Ding in den Hintern treten und wieder das tun, was ich liebe!"