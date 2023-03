Endlich Nummer 1? Das sagt DFB-Torhüter ter-Stegen - Götze sorgt für Lacher

Marc-André ter Stegen bezieht klar Stellung in der deutschen Torhüter-Frage. Mario Götze sorgt am Ende für einen Lacher. Vor dem Testspiel gegen Peru haben die Stars bei der Pressekonferenz Auskunft gegeben.

Mit Marc-André ter Stegen und Mario Götze haben am Donnerstag zwei gestandene DFB-Stars an der Pressekonferenz vor Länderspiel gegen Peru geäußert. Ter Stegen hat sich zur Torhüter-Frage und zum Kontakt mit Manuel Neuer geäußert. Die DFB-PK gibt‘s hier zum Nachlesen bei SPORT1:

+++ Was passiert, wenn Neuer zurückkommt? +++

„Durch die Verletzung von Manu ist die Situation so wie sie ist. Ich werde versuchen, meine Chance zu nutzen. Am Ende zählt die Leistung, die möchte ich zeigen. Unabhängig von der Rückennummer.“

+++ Teamabend: Götze witzelt über Ter Stegen +++

+++ Götze sieht Ter Stegen und Neuer auf Augenhöhe +++

+++ Ter Stegen über Ticks vor dem Spiel+++

+++ Ter Stegen der „Unvollendete“?++++

+++ Ter Stegen über Trapp und den neuen Torwarttrainer ++++

„Zu Kevin: Unser Verhältnis ist top. Unabhängig davon, dass wir die gleichen Ziele haben, verstehen wir uns gut. Durch Krone (TW-Trainer Andreas Kronenberg, d. Red.) gibt es neutrales Feedback, wenn wir gerade nicht bei der Nationalmannschaft sind. Er setzt dann da an, was er über die Monate gesehen hat. Ich freue mich sowieso, dass wir neutralen Input bekommen.“

+++ Götze über das WM-Debakel ++++

„Es gehören die nicht so guten Zeiten dazu. Wenn man aus Katar die richtigen Schlüsse zieht, sind wir auf einem guten Weg. Unser Blick ist in die Zukunft gerichtet. So habe ich das die letzten Jahre gemacht und so werde ich das auch weiterhin machen.“