Portugal: Ronaldo dementiert Abschiedsgerüchte

Ex-Real-Star Cristiano Ronaldo spricht über seine Zukunft in Portugals Nationalmannschaft unter Neu-Coach Martinez. CR7 macht seinen Fans Hoffnung.

Cristiano Ronaldo denkt in der Nationalmannschaft noch lange nicht ans Aufhören!

In seinen 20 Jahren in Portugals Nationalteam habe er nie über einen Rücktritt nachgedacht – auch nicht nach seinem United-Zwist und dem daraus resultierenden Wechsel in die saudi-arabischen Liga zu Al Nassr.