Curling-WM: Deutsche Curlerinnen mit Niederlage gegen die Türkei

Die deutschen Curlerinnen kassieren im Kampf um das Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Schweden einen überraschenden Rückschlag. Das Team um Skip Daniela Jentzsch unterliegt der Türkei klar.

Die deutschen Curlerinnen haben im Kampf um das Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Schweden einen Rückschlag kassiert.

Das Team um Skip Daniela Jentzsch verlor am Donnerstag mit 3:8 gegen die Türkei.

Trotz der vierten Niederlage im neunten Spiel kann Deutschland weiter auf den Einzug in die nächste Runde hoffen.

Am Abend steht das Duell mit den USA an (19 Uhr), am Freitag geht es noch gegen Japan und Norwegen.