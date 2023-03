„Stoppt diese FIFA“: Initiative übergibt Petition an den DFB

Anzeige

Übergabe der Petition an DFB-Verantwortliche © Sports for Future e.V./Sports for Future e.V./Sports for Future e.V.

SID

Die Nachhaltigkeits-Initiative „Sports for Future“ hat ihre Forderungen an den Deutschen Fußball-Bund für den Umgang mit der FIFA untermauert.

Frankfurt am Main (SID) - Die Nachhaltigkeits-Initiative „Sports for Future“ hat ihre Forderungen an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) für den Umgang mit dem Weltverband FIFA untermauert. Der Vorsitzende Stefan Wagner übergab dem DFB in dieser Woche die im Zuge der WM in Katar gestartete und inzwischen von 101.555 Menschen unterschriebene Petition „Stoppt diese FIFA“.

"Diese große Beteiligung ist ein eindeutiges Statement für faire und nachhaltige Sportgroßereignisse", teilte die Initiative mit, nachdem DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning und Stefanie Schulte, Leiterin Gesellschaftliche Verantwortung, ein symbolisches Plakat entgegengenommen hatten: "Gemeinsam können wir im Sport Veränderungen anstoßen."

