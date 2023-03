Sandro Wagner macht Schluss - Trainer hört bei Unterhaching am Saisonende auf

Unterhaching muss sich nach einem neuen Trainer umschauen. Sandro Wagner wird den Spitzenreiter der Regionalliga Bayern am Saisonende verlassen. Wagner möchte demnächst „die Perspektive wechseln“.

Sandro Wagner verlässt den Viertligisten SpVgg Unterhaching am Saisonende.

Wie der Unterhaching-Trainer dem Präsidenten Manfred Schwabl in einem persönlichen Gespräch mitteilte, wird er seinen bis Sommer 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern.

„Ich bin der SpVgg Unterhaching zu großem Dank verpflichtet. Manfred Schwabl hatte im Frühjahr 2021 den Mut, mich als Trainer zu holen und mir dann sogar die 1. Mannschaft anzuvertrauen, obwohl ich bis dahin kaum Erfahrung hatte. Für dieses Vertrauen werde ich ihm und dem Klub immer dankbar sein“, wird Wagner in der Pressemitteilung zitiert.

Zu seinen Zukunftsplänen äußerte sich der Ex-Bayern-Profi vage: „Ich habe immer betont, dass ich als Trainer ein Lernender und längst nicht perfekt bin. Genau aus diesem Grund möchte ich im Sommer die Perspektive wechseln und einen Schritt in eine andere Richtung gehen. Wie dieser genau aussieht, das werde ich demnächst bekannt geben.“

Unterhaching-Präsident bedankt sich bei Wagner

Wagner hat seine Vereinstrainerlaufbahn im Frühjahr 2021 in Unterhaching begonnen. Dort gelang ihm mit der U19 der Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga.

In der Saison 2021/2022 übernahm Wagner schließlich die 1. Mannschaft, mit der er aktuell auf dem 1. Platz in der Regionalliga Bayern steht. Dem Punkteschnitt nach ist Wagner sogar der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der SpVgg Unterhaching.