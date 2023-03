Assist-Show von Draisaitl - McDavid mit 60. Treffer

Eishockeystar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum fünften Sieg in Serie geführt.

Eishockeystar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum fünften Sieg in Serie geführt. Die Kanadier gewannen 4:3 nach Verlängerung gegen die Arizona Coyotes und festigten damit Platz drei in der Pacific Division. Draisaitl legte alle vier Treffer seines Teams auf.