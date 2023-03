NBA: Sieg für Schröder - Diskussionen bei Kleber-Niederlage

Sieg für Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers, ganz bitterer Abend für Maxi Kleber und die Dallas Mavericks: Während Nationalmannschaftskapitän Schröder (13 Punkte) mit dem Rekordmeister gegen die Phoenix Suns mit 122:111 gewann und weiter auf den direkten Play-off-Einzug in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hoffen darf, verloren Klebers (4 Zähler) Mavs höchst unglücklich 125:127 gegen die Golden State Warriors.

Vor den Augen von NBA-Ikone Dirk Nowitzki hatten die Schiedsrichter mit einem missverständlichen Pfiff für Diskussionen und reichlich Wirbel gesorgt. Die Dallas-Profis gingen kurz vor Ende des dritten Viertels davon aus, den Ball zugesprochen bekommen zu haben. Sie stellten sich nach einem Timeout auf der falschen Seite des Feldes auf - und die Warriors konnten auf der anderen Seite ungehindert einen Korb erzielen. "Der schlimmste Non-Call-Fehler in der Geschichte der NBA", schimpfte Mavs-Besitzer Mark Cuban hinterher bei Twitter.

Auch 30 Punkte von Luca Doncic reichten Dallas am Ende nicht mehr zum Sieg. Die Mavericks liegen damit im Westen bei 36 Siegen und 37 Niederlagen auf dem neunten Platz. Sechster, und damit auf jener Position, der noch den direkten Einzug in die Play-offs garantiert, ist mit nun 38 Erfolgen ausgerechnet Golden State. Die Lakers (ebenfalls 36 Siege) sind Zehnter und wären damit gerade noch so für die Pre-Play-offs qualifiziert.