Traum von Carlos Alcaraz: "Zu den Besten der Geschichte gehören"

„Ich bin ehrgeizig und habe große Ziele, deshalb werde ich nicht lügen: Mein Traum ist es, zu den Besten der Geschichte zu gehören - oder zumindest in deren Nähe zu kommen“, sagte der 19-jährige Spanier in der Eurosport -Serie „Players‘ Voice“.

Er wisse, „dass es sehr kompliziert - vielleicht sogar unmöglich - wird. Aber in dieser Welt muss man groß denken und träumen - und das ist heute mein Traum“, sagte Alcaraz, der in der kalifornischen Wüste seinen dritten Masterstitel gewonnen hatte und dabei keinen Satz abgab.

In dieser Woche geht er als Titelverteidiger in Miami an den Start - und will die Zuschauer in Florida begeistern.