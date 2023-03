DFB-Neuling Schade zeigt „seltene Qualitäten“

Neuling Kevin Schade hat seine Kollegen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sofort begeistert.

Neuling Kevin Schade hat seine Kollegen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sofort begeistert. „Kevin hat Qualitäten, die selten sind im deutschen Fußball“, schwärmte Stürmer Niclas Füllkrug von dem Offensivspieler.

Der Profi des englischen Premier-League-Klubs FC Brentford ist einer von sechs Neulingen im Aufgebot für die Länderspiele gegen Peru am Samstag in Mainz (20.45 Uhr/ZDF) und drei Tage später gegen Belgien in Köln. Wie Malick Thiaw (AC Mailand), der Stuttgarter Josha Vagnoman, Felix Nmecha aus Wolfsburg und Rückkehrer Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) wäre er noch für die U21 spielberechtigt.