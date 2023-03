1. FC Köln - Kilian warnt vor Abstiegsstrudel: "Die Sinne sind geschärft"

Der 1. FC Köln ist in der Bundesliga gefährlich nah an die Abstiegszone gerutscht. FC-Profi Luca Kilian bewertet die Situation als sehr gefährlich.

Seit fünf Spielen ohne Sieg, nur zwei Dreier in 2023 - der 1. FC Köln ist in der Bundesliga gefährlich nah an die Abstiegszone gerutscht. Der derzeit fehlende FC-Profi Luca Kilian bewertet die Situation als sehr gefährlich.