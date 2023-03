3. Liga: SV Meppen – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach zuletzt sechs Partien ohne Sieg soll die Formkurve von Meppen am Samstag gegen den FC Erzgebirge Aue wieder nach oben zeigen. Beim FC Viktoria Köln gab es für den SV Meppen am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Zuletzt musste sich Aue geschlagen geben, als man gegen den TSV 1860 München die elfte Saisonniederlage kassierte. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der FC Erzgebirge Aue hatte mit 3:0 gewonnen.