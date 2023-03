Anzeige

3. Liga: SC Verl – SV 07 Elversberg (Samstag, 14:00 Uhr) Der Primus kommt

undefined © undefined

SPORT1

3. Liga: SC Verl – SV 07 Elversberg (Samstag, 14:00 Uhr)

Gegen Verl soll Elversberg das gelingen, was der Elf von Horst Steffen in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Das letzte Ligaspiel endete für den SC Verl mit einem Teilerfolg. 3:3 hieß es am Ende gegen den MSV Duisburg. SV 07 Elversberg trennte sich im vorigen Match 1:1 von Hallescher FC. Verl kam im Hinspiel gegen Elversberg zu einem knappen 2:1-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?

Auf zwölftem Rang hielt sich der SC Verl in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die siebte Position inne. Die Mannschaft von Michel Kniat hat 38 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang acht. Wer den Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 57 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Saison von Verl verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat der SC Verl zehn Siege, acht Unentschieden und neun Niederlagen verbucht. Verl ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matches acht Punkte.

Anzeige

SV 07 Elversberg führt das Feld der 3. Liga mit 59 Punkten an. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil der Gäste ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 24 Gegentore zugelassen hat. Elversberg wartet mit einer Bilanz von insgesamt 18 Erfolgen, fünf Unentschieden sowie vier Pleiten auf. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! SV 07 Elversberg kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.

Von der Offensive von Elversberg geht immense Gefahr aus. Mehr als zweimal pro Partie befördert der Angriff den Ball im Schnitt über die Linie. Trumpft der SC Verl auch diesmal wieder mit Heimstärke (6-6-2) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall SV 07 Elversberg (8-3-2) eingeräumt.