3. Liga: SV Waldhof Mannheim – VfL Osnabrück (Samstag, 14:00 Uhr)

Der VfL Osnabrück fordert im Topspiel den SV Waldhof Mannheim heraus. Bei der SV Wehen Wiesbaden gab es für Waldhof am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Gegen die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg war für Osnabrück im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Mannheim hat sich Wiedergutmachung vorgenommen. In der Hinrunde unterlag die Elf von Coach Christian Neidhart gegen den VfL Osnabrück sang- und klanglos mit 0:5.

Auf achtem Rang hielt sich Osnabrück in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne. Wer das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 64 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 54-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Nach 27 absolvierten Begegnungen stehen für den VfL Osnabrück 14 Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen auf dem Konto. Osnabrück tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.