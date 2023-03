Julian Nagelsmann mit Freundin in den Bergen - so entspannt der Bayern-Trainer vor Showdown

Julian Nagelsmann unternimmt einen Ausflug in ein Skigebiet. Dem Bayern-Trainer ist das Leben abseits des Platzes sehr wichtig.

Der Trainer des FC Bayern unternahm mit seiner Freundin Lena Wurzenberger einen Ausflug in die Berge. Dabei hielt sich das Paar am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein in Kaltenbach im österreichischen Zillertal auf.