Premier League: Conte erntet Kritik von Hojbjerg nach Schimpftriade

Nachdem Spurs-Coach Antonio Conte scharf gegen seine eigene Mannschaft schoss, meldet sich nun ein Spieler aus den eigenen Reihen zu Wort.

Nach der Schimpftriade von Trainer Antonio Conte gibt es nun Widerworte aus den eigenen Reihen.

Tottenham Hotspur musste sich am vergangenen Samstag gegen den Tabellenletzten Southampton mit einem 3:3 begnügen, und das trotz einer zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Führung.

In der letzten Viertelstunde kassierten die Spurs noch zwei Gegentore, darunter einen Elfmeter in der 93. Minute. Tottenham-Trainer Conte machte seinem Ärger daraufhin in der Pressekonferenz Luft.

Der Italiener bemängelt vor allem die fehlende Vereinskultur und bezeichnet seine Spieler als „egoistisch“. Sie wollten sich, laut dem 53-jährigen, „nicht gegenseitig helfen“.

Ein Trainerwechsel würde die Situation auch nicht ändern, merkte Conte an. Berichten zufolge soll Conte im Juni die Spurs verlassen.

Hojbjerg schießt zurück

Nun meldet sich der Ex-Bayern-Profi Pierre-Emile Hojbjerg zu Wort: „Er hat eine sehr ehrliche und sehr offene Pressekonferenz gegeben. Das ist so, weil er nicht zufrieden ist. So etwas tut man nicht, wenn man das Viertelfinale der Champions League erreicht hat und im Halbfinale des FA-Cups steht“ - etwas, das die Spurs bekanntlich nicht schafften.

Der dänische Nationalspieler erklärt sich den Ausraster damit, dass sie den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden sind: „Wir sind immer noch da, wo wir in der Premier League sein wollen und müssen.“ (Premier-League-Spielplan)

Trotzdem kritisiert Tottenhams Mittelfeldspieler die Wortwahl des Trainers: „Wenn er das so sieht, dann muss man ein bisschen präziser sein, damit man sich das als Spieler zu Herzen nimmt. Man tut, was man kann, um ihn zufrieden zu stellen. Was ich von mir weiß, ist, dass ich ein ehrlicher Spieler bin. Ich bin ein Spieler, der immer 100 Prozent für die Mannschaft gibt.“

Traum vom Pokal endgültig geplatzt

Am Ende sah der 27-jährige dann jedoch auch ein: „Aber es ist klar, dass man jeden Tag miteinander arbeitet, dass man das Beste für den anderen will und dass man gemeinsam erfolgreich sein will. Und manchmal gehen die Wellen im Fußball hoch.“