Bayern-Star führt Leben als Außenseiter - und weiß nicht immer, warum

Josip Stanisic ist seit sechs Jahren beim FC Bayern - und fliegt trotzdem meist unter dem Radar. Warum das so ist, weiß er selbst nicht so genau. Akzeptiert hat er es längst.

Nicht alle haben ihm das zugetraut. Was Stanisic selbst nur allzu bewusst ist. „Ich bin mein ganzes Leben ein Außenseiter gewesen“, sagte der kroatische Nationalspieler bei einer Pressekonferenz am Mittwoch: „Es ist schwierig. Manchmal frage ich mich, warum es so ist.“