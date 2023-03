NBA: Clippers bis zu drei Wochen ohne George

Die Los Angeles Clippers müssen bis zu drei Wochen ohne Paul George (32) auskommen. Der achtmalige NBA-Allstar wird von einer Knieverletzung gestoppt und könnte in der Basketball-Profiliga bis zum Ende der Hauptrunde ausfallen.

George, der sich die Verletzung am Dienstag (Ortszeit) im Spiel gegen Oklahoma City Thunder (100:101) zugezogen hatte, soll nach Klubangaben in zwei oder drei Wochen mit Blick auf ein mögliches Comeback untersucht werden. Für die Clippers endet die regular season am 9. April, die Kalifornier stehen im Westen als Tabellenfünfter auf einem direkten Play-off-Platz.