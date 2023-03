Dele Alli verschwunden: Besiktas mit Sorge um einstiges Supertalent

Diese Frage beschäftigt seinen derzeitigen Arbeitgeber Besiktas Istanbul . Laut Trainer Senol Gunes ist Alli am Mittwoch nicht zum Training erschienen.

Einem Bericht der englischen Zeitung Daily Mail zufolge soll sich der Mittelfeldspieler noch in London befinden. Dort habe er mit der Erlaubnis des türkischen Klubs einen Arzttermin wahrgenommen.

Besiktas-Trainer kritisiert Alli

So oder so - die Zeit des einstigen Supertalents dürfte beim Ligadritten der Süperlig demnächst zu Ende gehen. Alli war in der vergangenen Woche erst für den restlichen Saisonverlauf auf die Tribüne verbannt worden.