La Liga: Barca verklagt Journalisten wegen Schiedsrichter-Skandal

Der Schiedsrichter-Skandal beim FC Barcelona zieht weitere Krise. Jetzt geht der Klub in die Offensive und gegen die Enthüllungen der Medien vor.

Laut einem Bericht der Zeitung Sport werfen die Verantwortlichen den Reportern vor, dass sie mit ihren Enthüllungen zu den Zahlungen an den ehemaligen Vizepräsidenten des Schiedsrichter-Ausschusses José María Enríquez Negreira das Ansehen des Vereins schaden würden.

Der Verein bestätigte mittlerweile die Klage an insgesamt fünf Medienhäuser. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen am Donnerstag vier weitere offiziell eingereicht werden und fünf weitere befinden sich in der Planung.