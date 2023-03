Kantersieg in Bukarest: Kiel vor Viertelfinaleinzug

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich in der Champions League in eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug in das Viertelfinale gebracht.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich in der Champions League mit einem Kantersieg in eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug in das Viertelfinale gebracht. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha siegte im Achtelfinal-Hinspiel beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest 41:28 (19:11) und kann bereits vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) für die nächste Runde planen.