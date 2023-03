Bundesliga: Eintracht-Boss bietet Rücktritt an - weil er Hellmann halten will!

England-Klub an Glasner dran?

An der Spitze von Eintracht Frankfurt geht es rund. Der Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer bietet seinen Rücktritt an - um ein Vorstandsmitglied im Verein zu halten.

In der Führungsebene von Eintracht Frankfurt rumort es gewaltig.

Dem Bundesliga-Verein könnte ein personeller Umbruch im Vorstand, im Aufsichtsrat oder sogar womöglich in beiden Gremien bevorstehen. Für die neuste Entwicklung sorgte am Mittwoch der Aufsichtsrats-Boss der AG, Philip Holzer.

In einem Statement, das auch SPORT1 vorliegt, erklärte der 57-Jährige, dass er Vorstandssprecher Axel Hellmann seinen Rücktritt angeboten habe. Grund: Holzer will mit seinem Angebot verhindern, dass Hellmann den Verein in Kürze verlässt.