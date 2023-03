Anzeige

Wird er der Neymar-Erbe? Barca-Transferziel Roque steht kurz vor dem Brasilien-Debüt „Das größte Juwel Brasiliens“

Deutschlands Albtraum: Wie gut war eigentlich Ronaldo bei der WM 2002?

David Schunko

Mit Vitor Roque steht Brasiliens nächstes Wunderkind in den Startlöchern. Der brasilianische Ronaldo adelte den 18-Jährigen bereits als „größtes Juwel Brasiliens“. Gegen Marokko könnte Roque neben seinem großen Vorbild auflaufen.

Im August 2010 betrat mit Neymar der nächste brasilianische Weltstar erstmals die Bühne Nationalmannschaft.

So ehrfürchtig dürfte der damals 18-Jährige seine ganze Karriere lang nicht ein zweites Mal gewesen sein, als der Teenager im Freundschaftsspiel gegen die USA erstmals im brasilianischen Trikot auf den Rasen lief.

In den 90 Minuten suchte der junge Neymar das Dribbling, auch Hakenpässe traute sich das damalige Wunderkind zu. Beeindruckend, mit welch einer Aura Neymar damals über den Rasen schwebte.

Als Dirigent in Brasiliens Nationalmannschaft gelang Neymar bei seinem Debüt prompt der erste Treffer per Kopf. Nach dem 2:0-Sieg gab sich der Shootingstar demütig an der Seite von Copa-Libertadores-Gewinner Ganso, der Neymar schützend in den Arm nimmt.

Ob Neymars gehandelter Nachfolger am kommenden Samstag einen ähnlichen glanzvollen Auftritt abliefert?

Roque steht vor Selecao-Debüt

Die Rede ist von Vitor Roque, den Brasiliens Interimstrainer Ramon Menezes erstmals für das anstehende Freundschaftsspiel gegen Marokko berufen hat.

„Seit ich klein war, habe ich immer Neymar gesehen, er ist die Figur des brasilianischen Fußballs und eine Inspiration für mich“, gab Roque im Gespräch mit Mundo Deportivo zu.

Brasilien-Wunderkind Vitor Roque steht vor seinem Nationalmannschaft-Debüt

Der brasilianische Ronaldo bezeichnete Roque als „größtes Juwel Brasiliens“.

In Sachen Alter steht Roque seinem Vorbild Neymar in kaum etwas nach. Feiert das Supertalent am Samstag gegen Marokko mit 18 Jahren und 25 Tagen seinen Einstand, wäre Roque in der Liste der jüngsten Debütanten auf Rang 24 – 20 Tage hinter Neymar.

Jüngster der Rangliste ist kein Geringerer als der kürzlich verstorbene Pelé.

U20-Südamerikameisterschaft: Roque trumpft auf

Das nächste Mega-Talent Brasiliens war der Überflieger bei der letzten U20-Südamerikameisterschaft, als er in acht Spielen sechs Treffer erzielte. Schon in der brasilianischen U17 war Roque aufgefallen, dort traf der Youngster in 21 Spielen 21 Mal.

Der Youngster von CA Paranaense profitierte bei der U20 von Förderer Menezes, der gemeinsam mit Roque sein Debüt als Trainer der Selecao geben wird. „Ich bin sehr glücklich und ein bisschen nervös“, gab der 18-Jährige zu.

Demut ist angesagt, die auch Neymar zumindest in seiner Anfangszeit in Ansätzen hatte. „Rodrygo, Vinicius Junior, Militao - es sind Jungs, die ich nur im Fernsehen sehe, und heute teile ich mir eine Garderobe mit ihnen“, geriet Roque ins Staunen.

Roques Bilanz in der brasilianischen Liga gleicht allerdings nicht der eines Überfliegers. In 29 Spielen präsentierte er sich mit fünf Toren verhältnismäßig zahm. Besser läuft es für das Wunderkind aus Timóteo in den Pokal-Wettbewerben: Dort netzt Roque im Durchschnitt alle 130 Minuten.

Wettbieten der ewigen Rivalen

Das rief den FC Barcelona auf den Plan, der laut der katalanischen Zeitung Sport in puncto Roque-Verpflichtung in der Pole Position sein soll. Das Wettbieten zwischen Barca und Real um brasilianische Teenager hat fast schon Tradition.

„Ich bin mir sicher, dass, wenn ich hier gut arbeite, der Schritt nach Europa daraus resultieren wird“, unterstrich Roque im Gespräch mit Sport seine Ambitionen.

Das Buhlen um Brasiliens nächsten Wunder-Knaben ist im vollen Gange, wie Paranaense-Präsident Mario Celso Petraglia bestätigte: „Wir haben bereits viele Anrufe und Angebote erhalten, wir werden schauen, was passiert.“

Roque liebt die ganz große Bühne. In der Copa Libertadores brachte es das Mega-Talent auf vier Torbeteiligungen in sieben Einsätzen. Im Pendant zur europäischen Champions League erhielt Roque 2022 den Titel als Spieler des Turniers.