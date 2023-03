EM 2024: Kurios! So heißen die Stadien bei der Heim-EM

Sommermärchen 2.0? So will das DFB-Team das Feuer wieder entfachen

In einem Jahr trifft sich Europas Fußballelite in Deutschland. Mittlerweile stehen auch die offiziellen Stadionnamen für die EM 2024 fest. Die Fans erwartet dabei so manche Überraschung.

Bis zum Eröffnungsspiel der EM 2024 in München ist noch über ein Jahr Zeit. Jetzt steht fest: Das Eröffnungsspiel wird nicht in der Allianz Arena stattfinden.

Grund für dieses Vorgehen: Während der Veranstaltung sollen nur die offiziellen Sponsoren der Verbände an und in den Stadien werben dürfen. Daher trägt Gastgeber Deutschland sein Eröffnungsspiel nicht in der Allianz Arena, sondern, wie der kicker berichtet, in der Munich Football Arena aus. Es ist einer von zwei englischen Namen, die vergeben wurden.