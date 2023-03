Formel 1: Geheimnis um Senna-Doku enthüllt! Netflix verrät Details

Ayrton Senna - die Formel-1-Legende

Die Serie beginnt in den frühen Tagen seiner Motorsportkarriere in der Formel Ford in England und endet mit Sennas tragischem Tod am 1. Mai 1994 in Imola, der ein ganzes Land in Trauer gestürzt hatte. Der damalige Präsident Itamar Franco hatte eine dreitägige Staatstrauer in Brasilien angeordnet.