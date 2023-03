Otte verliert Auftaktduell in Miami

Oscar Otte kommt weiter nicht in Schwung. Der Kölner musste sich beim Turnier in Miami in der ersten Runde Brandon Nakashima geschlagen geben.

Tennisprofi Oscar Otte kommt weiter nicht so recht in Schwung. Der 29 Jahre alte Kölner musste sich beim Mastersturnier in Miami am Mittwoch in der ersten Runde dem überzeugend aufspielenden US-Amerikaner Brandon Nakashima 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben.