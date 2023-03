"Ich werde nicht lügen, ich habe Hass!" Kolo Muani spricht über WM-Finale

Er wurde zum tragischen Helden des verlorenen WM-Finales von Frankreich gegen Argentinien in Katar.

Randal Kolo Muani hatte in der Verlängerung des Endspiels den Siegtreffer auf dem Fuß – und vergab. Mit etwas Abstand hat der Eintracht-Star nun auf den Abend zurückgeblickt.

„Es hätte mein Leben verändern können“, sagte der 24-Jährige der französischen Sportzeitung L‘Equipe über die Chance, bei der er frei vor dem Tor an Argentinien-Keeper Emiliano Martinez scheiterte.

Kolo Muani: „Ich hätte ihn lieber versenkt“

Er werde weiter oft auf diese Szene angesprochen. „Ich möchte einfach weiterziehen. Aber das gehört zu meinem Beruf“, erzählte er und gab einen Einblick in sein Seelenleben. „Ich kann antworten, es ist nicht so, dass ich traurig bin. Ich werde es nicht vergessen, niemals.“ Dann ergänzte er: „Wir waren so nah dran, den dritten Stern mit nach Hause zu nehmen. Ich werde nicht lügen, ich habe Hass.“