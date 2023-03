Stanley-Cup-Sieger Colorado verlängert mit Coach Bednar

Bednar, der bislang bis 2024 an den Klub gebunden war, steht seit der Saison 2016/17 in Denver hinter der Bande. Im vergangenen Sommer holte das Team im Finale gegen Tampa Bay Lightning (4:2) den Titel, damals gehörte der Augsburger Nico Sturm zum Aufgebot. Mittlerweile spielt der Stürmer in San Jose.