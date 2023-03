Flutlicht an! Was sich im Frauenfußball ändern müsste - Porträt-Kolumne #54 Annika Becker

Annika Becker arbeitet als Journalistin im Fußball. Im Podcast „Flutlicht an! Im Gespräch mit der Wortpiratin“ mit Mara Pfeiffer bespricht sie wie stark die Bundesliga derzeit ist, was für ein deutsches CL-Halbfinale spricht und in welchen nationalen Verbänden es wenige Monate vor der WM 2023 besonders rumpelt.

Im Rückblick lässt sich diese Erfahrung abgleichen mit der von anderen Mädchen. Aber in der damaligen Zeit machen all diese Kinder als die Eine unter Jungs auch die Erfahrung, nicht so in vorgegebene Gruppen zu passen, wie es gesellschaftlich erwartet wird.