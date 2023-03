DFB-Sportgericht sperrt Augsburger Demirovic und Oxford

Der FC Augsburg muss in den kommenden Bundesliga-Spielen ohne Ermedin Demirovic und Reece Oxford auskommen.

Die beiden Profis sind nach ihren Platzverweisen vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei beziehungsweise zwei Partien gesperrt worden. Dies teilte der Verband am Mittwoch mit. Spieler und Verein haben den Urteilen bereits zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

Oxford wurde wegen einer am Wochenende in der Regionalliga begangenen Tätlichkeit „in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung“ für zwei Partien der Regionalliga Bayern gesperrt. Die Sperre gilt bis zu ihrem Ablauf allerdings auch für alle anderen Meisterschaftsspiele mit Augsburg.