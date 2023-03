Tennis: Titelverteidigerin Swiatek fehlt in Miami

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek legt eine Pause ein und verzichtet auf das Turnier in Miami. Das teilte die Titelverteidigerin am Mittwoch mit.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Polen begründete die Absage mit einer Rippenverletzung, die sie seit Wochen behindere. Swiatek (21) sagte auch ihre Teilnahme am Qualifikationsduell beim Billie Jean King Cup in Kasachstan (14./15. April) ab.

Eine Erkältung mit starkem Husten beim Turnier in Doha habe zu der Verletzung geführt, teilte Swiatek mit: "Wir haben versucht, das unter Kontrolle zu halten und weiterzuspielen, so lange es kein Risiko war." Nun habe ihr der Arzt jedoch zu einer Pause geraten. "Leider fühle ich mich immer noch sehr unwohl, habe Schmerzen und kann nicht antreten."

In der vergangenen Woche hatte Swiatek in Indian Wells im Halbfinale gegen die spätere Turniersiegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) klar verloren. Ihr Comeback könnte Swiatek beim WTA-Turnier in Stuttgart (ab 17. April) geben. Beim Porsche Grand Prix steht sie als Titelverteidigerin und Nummer eins der Setzliste in der Meldeliste.