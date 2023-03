Füllkrug wirbt um "Kredit" für Flick und DFB-Team

Frankfurt am Main (SID) - Nationalspieler Niclas Füllkrug hat auf dem Weg zur Heim-EM um mehr Wertschätzung für Bundestrainer Hansi Flick und die DFB-Auswahl geworben. „Es gehört auch das Vertrauen von Fußball-Deutschland dazu, dass man ihm Kredit gibt, wenn er die ein oder andere mutige Entscheidung trifft“, sagte der Bremer am Mittwoch.

Flick hatte für die Länderspiele gegen Peru am Samstag in Mainz (20.45 Uhr/ZDF) und drei Tage später gegen Belgien in Köln sechs Neulinge berufen. Der Bundestrainer habe "richtig Lust an der Sache zu arbeiten und es besser zu machen", als bei der missratenen WM, sagte Füllkrug.