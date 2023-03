Eintracht-Frauen gegen Wolfsburg im großen Stadion

Frankfurt am Main (SID) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bestreiten das Bundesliga-Topspiel gegen den Meister VfL Wolfsburg erneut in der großen Arena. Für das Heimspiel am 14. Mai (13.00 Uhr) ziehen die SGE-Frauen zum zweiten Mal in dieser Spielzeit in den Deutsche Bank Park um. Beim Saisonauftakt im September des vergangenen Jahres hatte die Eintracht vor einer Bundesliga-Rekordkulisse von 23.200 Fans gegen Bayern München gespielt (0:0).