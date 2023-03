„Tragisch“: Fanbündnis reagiert auf Deutschland-Binde

Eine neue Binden-Diskussion bahnt sich an © FIRO/FIRO/SID

Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ hat mit großer Zurückhaltung auf die Ankündigung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) reagiert, wonach die Nationalmannschaft auf dem Weg zur Heim-EM 2024 wieder mit einer Kapitänsbinde in Deutschland-Farben spielen wird. „Der DFB hat sich selber mittlerweile in eine Situation gebracht, in der er kaum noch etwas richtig machen kann“, sagte Thomas Kessen, einer der Sprecher von „Unsere Kurve“, dem SID.