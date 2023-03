Antisemitisches Trikot bei Römer Derby: Deutscher angezeigt

Die Polizei in Rom hat einen Fan identifiziert, der beim Derby zwischen Lazio und der AS Rom ein Trikot mit der Aufschrift „Hitlerson“ getragen hat.

Die Polizei in Rom hat einen deutschen Staatsbürger identifiziert, der beim Derby zwischen Lazio und der AS Rom am Sonntag ein Lazio-Trikot mit der Aufschrift „Hitlerson“ sowie der Nummer 88 getragen hat.