Seiferts Streamingdienst Dyn will Nachwuchs fördern und kooperiert mit DAZN

Der im Sommer startende und vom früheren DFL-Boss Christian Seifert gegründete Streamingdienst Dyn will nicht nur den Sport abseits des Fußballs mehr in die Öffentlichkeit rücken, sondern auch den Nachwuchs fördern.

Zehn Prozent des Abopreises fließen dann an die entsprechende Liga, die sich verpflichtet, das Geld in Nachwuchsförderung zu investieren. Dies teilte Seifert am Mittwoch bei der Vorstellung des Senderkonzepts mit.