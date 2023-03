Spieltage 31 bis 33 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 zeigt Darmstadt gegen St. Pauli und Hamburger SV gegen Greuther Fürth am Samstagabend live im Free-TV

Ismaning, 22. März 2023 – Countdown im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga: Die Spieltage 31 bis 33 sind angesetzt und SPORT1 ist mit dem Topspiel am Samstagabend mittendrin. Der Sportsender wird am Samstag, 6. Mai, das Match des aktuellen Spitzenreiters Darmstadt 98 gegen den FC St. Pauli, aktuell auf Platz 5, live übertragen. Der Countdown beginnt um 19:30 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Am 32. Spieltag folgt dann am Samstag, 13. Mai, das Traditionsduell zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf. Entscheidet sich der Aufstieg des Hamburger SV eventuell schon am vorletzten Spieltag? SPORT1 ist am Samstag, 20. Mai, live dabei, wenn die Hamburger gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth um wichtige Punkte für die Rückkehr in die Bundesliga kämpfen (alle Sendetermine in der Übersicht).