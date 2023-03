Schott startet mit Rang sieben - Kürfinale ohne Isaev

Mit einer starken Leistung ist die sechsmalige deutsche Meisterin Nicole Schott aus Essen in die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Japan gestartet.

Mit einer starken Leistung im Kurzprogramm und einem überraschenden siebten Platz im Zwischenklassement ist die sechsmalige deutsche Meisterin Nicole Schott aus Essen in die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im japanischen Saitama gestartet. Als Führende geht Titelverteidigerin Kaori Sakamoto aus Japan am Freitag in die Medaillenentscheidung, gefolgt von der Südkoreanerin Lee Haein und Mai Mihara aus Japan.