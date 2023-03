DFB-PK jetzt LIVE mit Marius Wolf, Niclas Füllkrug und Kevin Schade vor Testspiel gegen Peru

DFB will Fan-Herzen zurückerobern: "Team braucht Typen!"

+++ Neulinge Wolf und Schade stellen sich vor +++

Bei der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Peru (Sa. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) stehen gleich mehrere neue Gesichter möglicherweise in der Startelf von Hansi Flick. Mit Marius Wolf und Kevin Schade sprechen zwei der Newcomer am Mittwoch. Außerdem äußert sich Bremens Mittelstürmer Niclas Füllkrug zu seiner Zukunft. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER .

+++ Füllkrug rügt Presse: „Respekt ist keine Einbahnstraße“ +++

+++ Schade verteidigt Brentford-Wechsel +++

Kevin Schade ist trotz des holprigen Starts bei seinem neuen Verein FC Brentford davon überzeugt, dass es der richtige Schritt für ihn war. „Ich denke dass der Fußball in England besser zu mir passt und ich noch Zeit brauche. Ich war lange verletzt“, sagte der Ex-Freiburger.

+++ Füllkrug erinnert sich an Bremer-Zeiten mit Özil +++

„Wir haben es noch gar nicht so mitbekommen, weil wir noch auf dem Platz waren“, sagt Füllkrug zum Rücktritt von Mesut Özil. Er hatte Özil in Bremen kennengelernt: „Es war beeindruckend, wie gut er schon in jungen Jahren war.“