Medien: Mega-Fight zwischen Fury und Usyk geplatzt

Ursprünglich hätte der Kampf an besagtem Datum im Wembley-Stadion von London steigen sollen. Der Gewinner wäre der erste unumstrittene Schwergewichts-Weltmeister seit Lennox Lewis im Jahr 2000 geworden. Fury, Weltmeister des Verbandes WBC, ist in 34 Profikämpfen noch unbesiegt, auch WBA, WBO und IBF-Champion Usyk ist in bislang 20 Kämpfen ungeschlagen.

Die Verhandlungen hatten sich von Beginn an schwierig gestaltet. Lange steckten sie in einer Sackgasse, Streitpunkt war vor allem die Verteilung der Kampfbörse. Fury, der 2015 Wladimir Klitschko entthront hatte, und Usyk lieferten sich in der Folge in Sozialen Medien ein öffentlichkeitswirksames Hin und Her.