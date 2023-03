SPORT1 und ESL kooperieren zur Virtual Bundesliga: Das Finale der VBL Club Championship und das VBL Grand Final live und exklusiv auf SPORT1 im Free-TV und eSPORTS1 SPORT1 und ESL kooperieren zur Virtual Bundesliga: Das Finale der VBL Club Championship und das VBL Grand Final live und exklusiv auf SPORT1 im Free-TV und eSPORTS1

Showdown bei der deutschen Club-Meisterschaft im eFootball: Das Finale der VBL Club Championship am Samstag, 25. März, live ab 15:00 Uhr und am Sonntag, 26. März, live ab 11:00 Uhr auf eSPORTS1 sowie am Sonntag live ab 17:00 Uhr auch auf SPORT1 im Free-TV

Wer wird Deutscher Einzel-Meister im eFootball? Das VBL Grand Final am Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, live auf den SPORT1 Plattformen

Ismaning, 22. März 2023 – Wer krönt sich zum besten Club im eFootball? SPORT1 ist, wie auch im vergangenen Jahr, wieder mittendrin, wenn am Wochenende vom 25. bis 26. März in der Virtual Bundesliga (VBL) zum fünften Mal der Deutsche Club-Meister im eFootball ermittelt wird. Das eFootball-Turnier wird von der Deutschen Fußball Liga (DFL), gemeinsam mit der ESL, ausgerichtet. Im Rahmen einer Kooperation überträgt die Multichannel-Sportplattform das komplette Finale der VBL Club Championship am Samstag, 25. März, live ab 15:00 Uhr und am Sonntag, 26. März, live ab 11:00 Uhr auf eSPORTS1. Das Endspiel zwischen den zwei besten FIFA 23-Teams ist dann am Sonntag live ab 17:00 Uhr auch auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. Ab dem Halbfinale melden sich Moderator Hartwig Thöne und Experte Furkan „FurkyPlayz“ Kayacik aus dem eSports-Studio. Die aktuelle Saison der VBL Club Championship mit 29 Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga ist am 15. November 2022 gestartet. Zudem ist SPORT1 auch im Juni mittendrin, wenn im VBL Grand Final der deutsche Einzel-Meistertitel vergeben wird. Hier wird am Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, der Showdown zwischen den 32 besten FIFA-Spielern Deutschlands live auf den SPORT1 Plattformen übertragen (genaue Planung folgt noch).

Kann RB Leipzig seinen Titel in der VBL Club Championship verteidigen?

An der Saison 2022/23 der VBL Club Championship nehmen 29 Vereine aus der Bundesliga und 2. Bundesliga teil. Diese sind in die zwei Divisionen Nord-West und Süd-Ost aufgeteilt. Nach 30 (Division Nord-West) bzw. 26 Spieltagen (Division Süd-Ost) haben sich die zwei besten Mannschaften aus beiden Divisionen direkt für das Finale der VBL Club Championship qualifiziert. Die Vereine auf den Tabellenplätzen 3-6 spielten in den Playoffs noch um die verbleibenden vier Plätze. Am 25. und 26. März geht es für diese acht Finalteilnehmer um den Titel des Deutschen Club-Meisters im eFootball sowie ein Gesamtpreisgeld von insgesamt 72.500 Euro.

RB Leipzig

F.C. Hansa Rostock

Eintracht Frankfurt

FC St. Pauli

FC Schalke 04

1. FC Köln

FC Augsburg

VfL Wolfsburg

Titelverteidiger ist RB Leipzig, die auch den amtierenden Weltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin im Kader haben. Das Offline-Finale findet in der Strassenkicker Base in Köln statt.

eSPORTS1 ist sowohl am Samstag, 25. März, live ab 15:00 Uhr als auch am Sonntag, 26. März, live ab 11:00 Uhr mittendrin. Der neue Club-Meister wird zudem am Sonntag live ab 17:00 Uhr auch auf SPORT1 im Free-TV gekürt. Ab dem Halbfinale sind Moderator Hartwig Thöne und Experte Furkan „FurkyPlayz“ Kayacik, der selbst für Bayer 04 Leverkusen spielt, am Mikrofon im Einsatz.

32 Spieler, 1 Ziel: Deutscher Meister im eFootball

Neben der VBL Club Championship finden auch die VBL Open statt, an denen jeder FIFA-Spieler aus Deutschland teilnehmen und sich über eine Qualifikationsphase und Playoffs einen Platz im VBL Grand Final erspielen kann. Zudem gibt es auch die Chance, sich über Community Cups und Club-Wildcard-Turniere Startplätze für die Playoffs (128 Teilnehmende) zu sichern. Beim finalen Showdown am 10. und 11. Juni treten dann die aktuell 32 besten FIFA-Spieler Deutschlands, die sich gegen tausende Konkurrenten durchgesetzt haben, gegeneinander an und krönen so den Deutschen Meister im eFootball. Der Preisgeld-Pool umfasst 100.000 Euro. Titelverteidiger ist Dylan „DullenMike“ Neuhausen, der im Vorjahresfinale Revanche nahm und sich gegen den Deutschen Meister von 2021 Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin durchsetzte.

