Sander und Baumann deutsche Meister in der Abfahrt

Die Skirennläufer Andreas Sander und Romed Baumann teilen sich den deutschen Meistertitel in der Abfahrt.

Beim Rennen auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen kamen die beiden zeitgleich ins Ziel. Die weiteren Plätze in der DM-Wertung gingen an Luis Vogt und Jacob Schramm.