Virtual Bundesliga: Finale der VBL Club Championship und VBL Grand Final live und exklusiv auf SPORT1 im Free-TV

Wer krönt sich zum besten Club im eFootball? SPORT1 ist, wie auch im vergangenen Jahr, wieder mittendrin, wenn am Wochenende vom 25. bis 26. März in der Virtual Bundesliga (VBL) zum fünften Mal der Deutsche Club-Meister im eFootball ermittelt wird.

Das eFootball-Turnier wird von der Deutschen Fußball Liga (DFL), gemeinsam mit der ESL, ausgerichtet. Im Rahmen einer Kooperation überträgt die Multichannel-Sportplattform das komplette Finale der VBL Club Championship am Samstag, 25. März, live ab 15:00 Uhr und am Sonntag, 26. März, live ab 11:00 Uhr auf eSPORTS1 .

Kann RB Leipzig seinen Titel in der VBL Club Championship verteidigen?

Diese sind in die zwei Divisionen Nord-West und Süd-Ost aufgeteilt. Nach 30 (Division Nord-West) bzw. 26 Spieltagen (Division Süd-Ost) haben sich die zwei besten Mannschaften aus beiden Divisionen direkt für das Finale der VBL Club Championship qualifiziert. Die Vereine auf den Tabellenplätzen 3-6 spielten in den Playoffs noch um die verbleibenden vier Plätze.

Titelverteidiger ist RB Leipzig, die auch den amtierenden Weltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin im Kader haben. Das Offline-Finale findet in der Strassenkicker Base in Köln statt.

eSPORTS1 ist sowohl am Samstag, 25. März, live ab 15:00 Uhr als auch am Sonntag, 26. März, live ab 11:00 Uhr mittendrin. Der neue Club-Meister wird zudem am Sonntag live ab 17:00 Uhr auch auf SPORT1 im Free-TV gekürt. Ab dem Halbfinale sind Moderator Hartwig Thöne und Experte Furkan „FurkyPlayz“ Kayacik, der selbst für Bayer 04 Leverkusen spielt, am Mikrofon im Einsatz.